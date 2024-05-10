Borussia Dortmund, mali yönden Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetmeyecek Borussia Dortmund'un geçtiğimiz yaz Real Madrid'e 103 milyon euro bonservis bedeliyle gönderdiği Jude Bellingham finalde yine eski takımına para kazandırabilir.

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UEFA Şampiyonlar Ligi finali, dev bir mücadeleye sahne olacak.

Yarı finalde, Paris Saint-Germain'i iki maçta da saf dışı bırakan Edin Terzic yönetimindeki Alman ekibi Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşısında efsanevi bir geri dönüş gerçekleştiren Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı İspanyol takımı Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Milli futbolcular Salih Özcan ve Arda Güler'den birisinin kupayı kazanacağı bu final, İngiltere'de oynanacak.

Wembley Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma, 1 Haziran Cumartesi akşamı saat 22.00'de başlayacak.

Dortmund'dan Real'e gitmişti

Bu kritik finalde karşılaşacak iki takımın ortak noktası olan Jude Bellingham hakkında bir detay ortaya çıktı.

İngiliz oyuncu, geçtiğimiz yaz 103 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olmuştu.

Alman ekibi, kaybederse daha karlı olacak

Bonservis bedelinin yanı sıra bonus ödemeler de anlaşmada yer alıyor.

Yabancı basında yer alan iddiaya göre Real Madrid finali kazanırsa, Borussia Dortmund'a Jude Bellingham için 25 milyon euro bonus ödemesi yapacak.

Diğer taraftan Dortmund finali kazanırsa UEFA'dan 20 milyon euro daha ödül kazanacak. Alman ekibi maçı kazansa da kaybetse de mali olarak kârlı çıkmış olacak.