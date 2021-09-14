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    Borussia Dortmund'un İstanbul kafilesinde 5 eksik

    Borussia Dortmund'un İstanbul kafilesinde 5 eksik

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Borussia Dortmund, kritik maç öncesinde kadrosunu açıkladı. İstanbul kafilesinde 5 önemli eksik dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 13:22
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    Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş ise yarın grubun ilk maçında evinde Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi Dortmund'un kadrosu belli oldu.

    DORTMUND'DA 5 EKSİK

    Kadrosunda Haaland, Reus ve Belingham gibi etkili isimlere sahip olan Dortmund'un kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda Thorgan Hazard, Emre Can, Zagadou, Reyna ve Schulz gibi önemli isimler yer almadı.

    Borussia Dortmund’un Beşiktaş ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda bulunan isimler şöyle: "Manuel Akanji, Jude Bellingham, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Raphael Guerreiro, Erling Haaland, Marwin Hitz, Mats Hummels, Reinier, Ansgar Knauff, Gregor Kobel, Donyell Malen, Thomas Meunier, Youssoufa Moukoko, Marin Pongracic, Felix Passlack, Marco Reus, Luca Unbehaun, Axel Witsel, Marius Wolf."

    Borussia Dortmund un İstanbul kafilesinde 5 eksik #1

    BEŞİKTAŞ'TA VIDA VE TEİXEİRA KADRODA YOK

    Bu hafta Yeni Malatyaspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Vida ve Alex Teixeira, Borussia Dortmund maçında forma giyemeyecek. İki önemli oyuncusunu kaybeden Sergen Yalçın Vida'nın yerine Necip'i ya da Montero'yu oynatacak. Sol bekte N'sakala'nın oynaması bekleniyor.

    Borussia Dortmund un İstanbul kafilesinde 5 eksik #2

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