Braga, 2-0 geriye düşmesine rağmen Union Berlin'i son dakikada yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta mücadelesinde Alman ekibi Union Berlin'le Portekiz takımı Braga karşı karşıya geldi.
Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Braga son dakikada bulduğu gol ile 3-2'lik skorla kazandı.
Braga'da müthiş dönüş
Union Berlin, Sheraldo Becker'in 30 ve 37. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçsede skoru koruyamadı.
Sikou Niakate'nin 41. dakikada attığı golle farkı bire düşüren Braga, Fenerbahçe'den transfer ettiği Bruma'nın 51. dakikada attığı harika golle maça dengeyi getirdi.
Karşılaşmanın 90+5'nci dakikada sahne alan Andre Castro takımı lehine skoru 3-2 yaptı.
Union Berlin puan alamadı
Bu mağlubiyetle birlikte ikinci maçlar sonunda Union Berlin Şampiyonlar Ligi'nde puansız akldı. Konuk ekip Braga'da 3 puana yükseldi.
Union Berlin, sıradaki maçında Napoli'yi konuk edecek. Braga ise eviden Real Madrid'i ağırlayacak.
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