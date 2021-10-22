Burak Yılmaz, ofsayt rekoru kırdı

Şampiyonlar Ligi'nde Fransız temsilcisi Lille, Sevilla ile 0-0 berabere kaldı. Milli yıldız Burak Yılmaz ise bir rekora imza attı.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Lille, Sevilla'yı konuk etti.

Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Yusuf Yazıcı ise süre almadı.

Gruptan çıkma mücadelesi veren iki ekibin maçında gol sesi çıkmadı. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde gol çıkmayan tek maç, Lille-Sevilla karşılaşması oldu.

Bu sonucun ardından Lille puanını 2'ye, Sevilla ise 3'e çıkardı. Aynı grupta Salzburg 7 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, Wolfsburg da 2 puanla son sırada bulunuyor.

10 KEZ OFSAYTTA KALDI

Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 10 kez ofsayt pozisyonunda yakalandı ve bu anlamda bir rekor kırdı.

Le Parisien’in yaptığı haberde, "Burak Yılmaz kendine pozisyon yaratmak adına oldukça zorlandı. Şampiyonlar Ligi’nin başladığı günden bugüne tam 10 kez ofsaytta kalarak bu anlamda bir rekor kırdı." ifadeleri kullanıldı.