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    Caiçara: Leipzig'i yenmeye geldik

    Başakşehir'in tecrübeli futbolcularından Junior Caiçara, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile karşılaşacakları maç öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 17:22
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 17:22
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    Caiçara: Leipzig'i yenmeye geldik

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in sağ bek oyuncusu Junior Caiçara, Leipzig karşılaşması öncesi basın mensuplarının karşısına geçti.

    "DEVLER LİGİ İÇİN HEYECANLIYIZ"

    Leipzig maçı öncesi konuşan Junior Caiçara, "Şampiyonlar Ligi'nde beklentimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıktan sonra Şampiyonlar Ligi için de heyecanlıyız. Geçen sezon şampiyonluk yarışındaki rakibimiz Trabzonspor karşısında hafta sonu önemli bir galibiyet aldık. Deplasmanda oldukça güvenli oynayarak iyi bir galibiyete ulaştık." dedi.

    Caiçara: Leipzig i yenmeye geldik #1

    "LEIPZIG'İ YENMEYE GELDİK"

    31 yaşındaki Brezilyalı Junior Caiçara, "Leipzig geçen sezon harika işler yaptı. Ancak hazırız ve Leipzig'e sürpriz yapabileceğimize inanıyorum. Almanya'ya Leipzig'i yenmeye geldik. Bavulumuzda 3 puanla geri dönebiliriz." diye konuştu.

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