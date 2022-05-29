Carlo Ancelotti Devler Ligi'ni en çok kazanan hoca oldu

Carlo Ancelotti Devler Ligi'ni en çok kazanan hoca oldu

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan hoca olarak tarihe geçti.

Real Madrid'in başında Liverpool'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde eden İtalyan hoca Carlo Ancelotti bu zafer ile birlikte tek başına tarihe geçti.

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2003 ve 2007'de Milan, 2014'te de Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi zaferine taşımıştı.

Kupayı en çok kazanan hoca oldu

Turnuvadaki 5. finaline çıkan 62 yaşındaki Ancelotti, 4. şampiyonluğa ulaşarak Bob Paisley ve Zinedine Zidane ile paylaştığı "UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu tek başına ele geçirmiş oldu.

Ancelotti, finaldeki tek yenilgisini 2005'te İstanbul'da Liverpool'a karşı yaşadı.

Ancelotti, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

Liverpool karşısında aldıkları galibiyeti 'İnanamıyorum' sözleriyle niteleyen Ancelotti'nin maç sonu ilk sözleri şu oldu:

"İnanamıyorum. Çok zor bir maçtı. İlk yarıda çok acı çektik ama sonunda gösterdiğimiz performansla bu maçı kazanmayı hak ettik. Çok kaliteli ve güçlü bir kulübüz!"





"Acı çektik ama takımın inancı mükemmeldi"

Ancelotti açıklamalarının devamında, "Dört kez Şampiyonlar Ligi kupası kazandım. Acı çektik ama takımın inancı, bağlılığı mükemmeldir. Çok mutluyuz, çünkü sezonu harika bitirdi. Alaba, Militao ve Mendy harikaydı. Planımız iyi gitti. Courtois olağanüstü bir sezon geçirdi." ifadelerini kullandı.