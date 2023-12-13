Cedric Bakambu: Yeniden ayağa kalkacağız Galatasaraylı futbolcu Cedric Bakambu, Kopenhag karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu'nda altıncı ve son haftada Galatasaray, Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

"Kazanmak istiyorduk"

Galatasaray'da Cedric Bakambu, karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Bakambu, "Açıkçası bu akşam yazık oldu aldığımız sonuç itibariyle. Biz kazanmak istiyorduk. Gol yedik, daha sonra gol atmaya çalıştık ama olmadı. Şimdi ileriye ve ileride neler yapabileceğimize bakacağız" dedi.

"Tekrardan ayağa kalkacağız"

Deneyimli oyuncu sözlerini, "Hiçbir şeyi bırakmayacağız, biz Galatasaray'ız. Tekrardan yola çıkacağız ve kazanmaya devam edeceğiz. Ben takımıma güveniyorum. Biz tekrardan ayağa kalkacağız. İyi bir şekilde Avrupa Ligi'nde de devam edeceğimizi düşünüyorum" diye tamamladı.