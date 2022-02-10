Ceferin: Şampiyonlar Ligi için final four düşünüyoruz

Aleksander Ceferin Şampiyonlar Ligi'yle ilgili, yarı final ve finalin final four usulüyle oynanması fikirlerinin olduğunu açıkladı.

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Şampiyonlar Ligi'yle ilgili yapmayı planladıkları değişikliklerden bahsetti.

Yarı final ve finalde dörtlü final usulü düşündüklerini belirten Ceferin, "Bu konuyu PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi de dahil olmak üzere birçok kulüp başkanına ilettim, onlar da aynı fikirdeler.

"ÇİFT MAÇLI YARI FİNALLERDE İÇ SAHADA OYNAYANLARIN GELİRLERİ TELAFİ EDİLEBİLİR"

Çift maçlı yarı finallerde iç saha maçı oynayacak takımların gelirlerini telafi etmek dahi bu sistemle mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

"2024/25'TEN ÖNCE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNMÜYORUZ"

Ceferin, bu konu gibi köklü değişikliklerin Şampiyonlar Ligi statüsünün büyük ölçüde değişeceği 2024/25 sezonundan önce hızlı bir şekilde yapılmasının mümkün gözükmediğini de sözlerine ekledi.