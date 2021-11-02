Chelsea - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Devlerin kapıştığı Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları başlarken, Chelsea - Malmö karşılaşması ekrana gelecek. Peki, Chelsea - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi mücadeleleri nefes kesen anlara sahne olurken, 4. hafta maçları ekrana gelecek.

Devler ligi olarak adlandırılan Şampiyonlar Ligi kapsamında, Chelsea - Malmö karşılaşması yayınlanacak.

Bu maçın favorisi bir adım öne çıkan Chelsea olurken, Malmö ise gücünü sahada göstermeye hazırlanıyor.

Bu maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapıyor.

Futbolseverler, "Chelsea - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Chelsea - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

MALMÖ - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Malmö ile Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında karşı karşıya geliyor.

Malmo FF-Chelsea maçı, Stadion'nde oynanacak. Heyecan dolu mücadele bu akşam 20:45'te Exxen üzerinden yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.