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- Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i mağlup etti
Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i mağlup etti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ilk maçında Chelsea, sahasında Lille'i 2-0 yendi.
- AA
- 23.02.2022 - 06:22
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları devam ediyor.
İngiltere temsilcisi Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Fransa temsilcisi Lille'i konuk etti.
CHELSEA, HAVERTZ İLE ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım Chelsea, 8. dakikada Kai Havertz'in attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.
PULİSİC SKORU BELİRLEDİ: 2-0
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea, Christian Pulisic'in 63. dakikada attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
ZEKİ ÇELİK İLK 11'DE, BURAK 65'TE OYUNA GİRDİ
Milli futbolculardan Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı Lille'de Burak Yılmaz 65. dakikada oyuna girdi.
Lille, turun ikinci maçında Chelsea'yi Pierre Mauroy Stadı'nda 16 Mart'ta konuk edecek.