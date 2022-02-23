Euro
15.61
-0.21%
Dolar
13.78
-0.17%
Altın
841.67
-0.23%
Borsa
2017
-1.01%
Bitcoin
525.165
3.64%
BTXN Coin
39.66
1.58%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i mağlup etti

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ilk maçında Chelsea, sahasında Lille'i 2-0 yendi.
    • AA
    • 23.02.2022 - 06:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i mağlup etti

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları devam ediyor.

    İngiltere temsilcisi Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Fransa temsilcisi Lille'i konuk etti.

    CHELSEA, HAVERTZ İLE ÖNE GEÇTİ

    Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım Chelsea, 8. dakikada Kai Havertz'in attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

    Chelsea Şampiyonlar Ligi nde Lille i mağlup etti #1

    PULİSİC SKORU BELİRLEDİ: 2-0

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea, Christian Pulisic'in 63. dakikada attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

    Chelsea Şampiyonlar Ligi nde Lille i mağlup etti #2

    ZEKİ ÇELİK İLK 11'DE, BURAK 65'TE OYUNA GİRDİ

    Milli futbolculardan Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı Lille'de Burak Yılmaz 65. dakikada oyuna girdi.

    Lille, turun ikinci maçında Chelsea'yi Pierre Mauroy Stadı'nda 16 Mart'ta konuk edecek.

    Chelsea Şampiyonlar Ligi nde Lille i mağlup etti #3


    İlginizi Çekebilir

    Rusya ile Ukrayna gerginliği buğdaya yansıyacak
    Ekonomi

    Rusya ile Ukrayna gerginliği buğdaya yansıyacak

    Hollanda'da Apple mağazasında rehine krizi
    Dünya

    Hollanda'da Apple mağazasında rehine krizi

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Görüş Bildir