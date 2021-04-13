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    Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu eledi

    Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Porto 1-0 galip gelirken Chelsea, ilk maçtaki galibiyeti ile yarı finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 23:55
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 00:14
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    Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu eledi

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İngiliz kulübü Chelsea, Portekiz rakibi Porto'yu ağırladı.

    CHELSEA YENİLSE DE YARI FİNAL BİLETİNİ ALDI

    Çekişmeli geçen karşılaşmayı Porto, Mehdi Taremi'nin 90+3'teki golüyle kazanırken, ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Chelsea, yarı finalie çıktı.

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