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Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu eledi
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Porto 1-0 galip gelirken Chelsea, ilk maçtaki galibiyeti ile yarı finale yükseldi.
- Haber Merkezi
- 13.04.2021 - 23:55
- Güncelleme : 14.04.2021 - 00:14
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İngiliz kulübü Chelsea, Portekiz rakibi Porto'yu ağırladı.
CHELSEA YENİLSE DE YARI FİNAL BİLETİNİ ALDI
Çekişmeli geçen karşılaşmayı Porto, Mehdi Taremi'nin 90+3'teki golüyle kazanırken, ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Chelsea, yarı finalie çıktı.