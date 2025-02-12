Club Brugge'ün Atalanta'yı yendiği maçta Halil Umut Meler'e büyük tepki

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Belçika takımı Club Brugge, İtalya temsilcisi Atalanta'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Club Brugge'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ferran Jutgla ile 90+5. dakikada penaltıdan Gustaf Nilsson attı.

Atalanta'nın tek sayısını 41. dakikada Mario Pasalic kaydetti.

Bu sonuçla Club Brugge, son 16 yolunda avantajı eline almış oldu.

Turun rövanşı 18 Şubat Salı günü Atalanta'nın ev sahipliğinde oynanacak.

HALİL UMUT MELER'E BÜYÜK İTİRAZ

Atalanta cephesi Club Brugge'ün son dakikalarda kazandığı penaltı sonrası hakem Halil Umut Meler'e yoğun itirazlarda bulundu.

Isak Hien ile Gustaf Nilsson arasındaki pozisyon sonrası Meler, itirazlara rağmen penaltı noktasını gösterdi.

Nilsson'un penaltı atışını ağlara göndermesi sonrası Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ve futbolcuların hakem ekibine olan tepkisi devam etti.

Sinirlerine hakim olamayan Gasperini, üzerindeki kıyafeti çıkartarak maçın bitimini beklemeden soyunma odasına gitti.