Cristiano Ronaldo 16 yıl sonra bir ilki yaşadı

Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e elenmesi ile beraber Cristiano Ronaldo kariyerinde ilk defa kupa alamayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında Atletico Madrid'i konuk eden Manchester United, ilk maçında 1-1 beraberlik aldığı rakibine Old Trafford'da Cristiano Ronaldo'nun şut atamadığı karşılaşmada 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Manchester United'ın lig, FA Kupası ve Lig Kupası'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'ne de veda etmesi ile beraber Cristiano Ronaldo, GOAL'ün derlediği habere göre 16 yıl sonra kariyerinde ilk kez bir sezonu kupa almadan tamamlayacak.

EN SON YİNE UNITED'DA KUPA KALDIRAMAMIŞTI

Son olarak 2004-05'te yine Manchester United ile bir kupa kaldıramayan Portekizli oyuncu, bundan sonraki 16 sezonda Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları ile tam 32 kupa kazanmıştı. Manchester United da 5 sezondur herhangi bir kupa kazanamıyor.

Ayrıca Ronaldo, son 3 sezonda da Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etmiş oldu.