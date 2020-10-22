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    Cristiano Ronaldo'nun ikinci testi de pozitif çıktı

    Cristiano Ronaldo'nun ikinci testi de pozitif çıktı

    Cristiano Ronaldo, ikinci koronavirüs testinin de pozitif çıkması nedeniyle Juventus-Barcelona karşılaşmasında forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 15:05
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 15:05
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    13 Ekim'de koronavirüse yakalanan ve o tarihten bu yana evinde karantinada olan Cristiano Ronaldo'ya bir kötü haber daha geldi.

    İkinci koronavirüs testi de pozitif çıkan 35 yaşındaki futbolcunun, 28 Ekim oynanacak Juventus-Barcelona karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

    Cristiano Ronaldo nun ikinci testi de pozitif çıktı #1

    MESSİ'YLE UZUN SÜRE SONRA KARŞILAŞACAKTI

    Real Madrid'den ayrıldıktan sonra ezeli rakibi Lionel Messi'yle hiç karşı karşıya gelemeyen Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona mücadelesinde forma giyemeyeceği için yıkıldı.

    Herhangi bir semptom göstermeyen ve evinde istirahat eden tecrübeli oyuncuya önümüzdeki günlerde 3. kez test yapılacak.

    Cristiano Ronaldo nun ikinci testi de pozitif çıktı #2

    Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Messi, "Cristiano'yu özlüyorum." demişti.

    Cristiano Ronaldo nun ikinci testi de pozitif çıktı #3

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