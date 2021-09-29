Cüney Çakır'ın verdiği karar İtalya'da olay oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid lehine verilen penaltı kararına İtalyanlar büyük tepki gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Milan, evinde Atletico Madrid'i ağırladı. 90+7'ye kadar 1-1 devam eden maçta, Cüneyt Çakır'ın verdiği son dakika penaltısıyla Atletico Madrid maçı 2-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Çakır'ın verdiği penaltı kararı, İtalya'da yoğun tepki aldı.

Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde Milanlı Pierre Kalulu'nun, Thomas Lemar ile girdiği ikili mücadelede topun eline çarptığı iddia edildi. İtalyanlar, pozisyon tekrar izlendiğinde topun önce Lemar'ın eline, ardından Kalulu'nun eline çarpması nedeniyle penaltı kararının yanlış olduğunu savundu.

“BÖYLE KAYBETMEK ACI VERİYOR”

Öte yandan penaltı kararının ardından VAR'ın neden devreye girmediğine yönelik de hakem Cüneyt Çakır'a yoğun eleştiriler yapıldı. Milanlı Bennacer, maç sonu yaptığı açıklamada, "Her şeyinizi verseniz bile maçlarda sonucu küçük ayrıntılar belirler. Böyle kaybetmek acı veriyor. Anlamıyorum VAR neden var? Penaltı VAR'a gitseydi iptal edilecekti." ifadelerini kullandı.

“PENALTI KARARI DOĞRU DEĞİL”

Teknik direktör Stefano Pioli ise "Maçın hakemi en iyi gecesini geçirmedi. Kessie'nin ikinci sarı kart kararı ağırdı. Penaltı kararı da doğru değil. 50-50 ortada kaldığı durumlarda hep karşı taraf lehine karar verdi." açıklamasını yaptı.

“CÜNEYT MAÇI MAHVETTİ”

Dünyanın sayılı hocalarından İtalyan Capello da Cüneyt Çakır'ı adeta yerden yere vurdu. Capello, "Milan iyiydi ama kötü olan Cüneyt Çakır'dı. Maçı mahvetti. VAR da müdahale etmedi. Bu arenada böyle hakemlik yapamazsın." açıklamasında bulundu.

“OYUNU YAVAŞLATAN HAKEM”

Ünlü İtalyan spor gazetesi La Gazetta Della Sport ise Çakır’ı manşete aldı ve “Oyunu yavaşlatan hakem” başlığını attı.