Cüneyt Çakır ile Ali Palabıyık'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

UEFA, Chelsea-Krasnodar mücadelesini Ali Palabıyık'ın, Sevilla-Rennes karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır'ın yöneteceğini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

UEFA, ikinci grup maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

İKİSİ DE E GRUBU MAÇLARINI YÖNETECEK

Ali Palabıyık, E grubundaki Chelsea-Krasnodar mücadelesinde düdük çalacak.

Cüneyt Çakır ise E grubunun bir diğer maçı olan Sevilla-Rennes karşılaşmasında görev yapacak.