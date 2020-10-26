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    Cüneyt Çakır ile Ali Palabıyık'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

    UEFA, Chelsea-Krasnodar mücadelesini Ali Palabıyık'ın, Sevilla-Rennes karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır'ın yöneteceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 13:21
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    Cüneyt Çakır ile Ali Palabıyık'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

    Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

    UEFA, ikinci grup maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

    İKİSİ DE E GRUBU MAÇLARINI YÖNETECEK

    Ali Palabıyık, E grubundaki Chelsea-Krasnodar mücadelesinde düdük çalacak.

    Cüneyt Çakır ise E grubunun bir diğer maçı olan Sevilla-Rennes karşılaşmasında görev yapacak.

    Cüneyt Çakır ile Ali Palabıyık a Şampiyonlar Ligi nde görev #1

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