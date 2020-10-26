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- Cüneyt Çakır ile Ali Palabıyık'a Şampiyonlar Ligi'nde görev
Cüneyt Çakır ile Ali Palabıyık'a Şampiyonlar Ligi'nde görev
UEFA, Chelsea-Krasnodar mücadelesini Ali Palabıyık'ın, Sevilla-Rennes karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır'ın yöneteceğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 26.10.2020 - 13:21
Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
UEFA, ikinci grup maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
İKİSİ DE E GRUBU MAÇLARINI YÖNETECEK
Ali Palabıyık, E grubundaki Chelsea-Krasnodar mücadelesinde düdük çalacak.
Cüneyt Çakır ise E grubunun bir diğer maçı olan Sevilla-Rennes karşılaşmasında görev yapacak.