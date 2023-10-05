Davinson Sanchez, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde
ensonhaber.com

Galatasaraylı futbolcular, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor.

Devler Ligi'nde ilk hafta Tete'nin haftanın 11'ine seçilmesinin ardından 2. hafta da Davinson Sanchez, Şampiyonlar Ligi Fantezi Futbol oyununda 'Haftanın 11'ide yer aldı.

2 asist yapmıştı

Kolombiyalı stoper, 3-2 kazanılan Manchester United deplasmanında Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'nin attığı gollerin asistini yapmıştı.

Şampiyonlar Ligi Fantezi Futbol oyununda haftanın 11'i şu şekilde:

Ter Stegen

Calabria

Schar

Davinson Sanchez

Bukari

Almiron

Bellingham

Brais Mendez

Bruma

Hojlund

Danylo Sikan