Del Piero'dan Kenan Yıldız'a övgüler: 10 numaranın sorumluluğunu üstlendi Alessandro Del Piero, milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu. Efsane futbolcu, Kenan ile ilgili "Onun adına çok mutluyum. Harika bir maç çıkardı ve 10 numaranın sorumluluğunu büyük bir olgunlukla üstlendi" dedi.

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Juventus’un sezon başında 10 numarayı emanet ettiği 19 yaşındaki Milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk kez forma giydiği Şampiyonlar Ligi müsabakasında PSV’yi 3-1 yendikleri maçın ilk golünü kaydetti.

Kenan, attığı gol ile Juventus’un Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç oyuncusu ünvanına sahip oldu.

DEL PIERO'NUN REKORUNU KIRDI

Kenan Yıldız, 19 yıl 135 günle Juventus tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu.

Önceki rekor, 13 Eylül 1995'te Borussia Dortmund'a karşı (20 yıl 308 gün) gol atan Alessandro Del Piero'ya aitti.

SEZONUN AÇILIŞ GOLÜNÜ ATTI

İlk kez Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen Kenan, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç Türk oyuncu olurken, Şampiyonlar Ligi'nin bu sezon açılış golünü kaydetti.

"ONUN ADINA ÇOK MUTLUYUM"

Bu gelişmelerin ardından ise Juventus ve İtalyan futbolunun efsanesi Alessandro Del Piero, kendisini idol olarak Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı.

Juventus'un efsane kaptanı Del Piero, Kenan hakkında şunları dedi:

Onun adına çok mutluyum. Harika bir maç çıkardı ve 10 numaranın sorumluluğunu büyük bir olgunlukla üstlendi.

"NE DİYECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Maç sonrası Sky'a konuşan Kenan Yıldız, Del Piero ile canlı yayında karşılaşacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, şu şekilde konuştu:

Şu anda biraz gerginim. Gol mü? Ne diyeceğimi bilmiyorum, dün gece çok iyi uyudum. Cambiaso'nun kanattan yaptığı koşuya bravo, hareketiyle bana doğru alanı açtı.

"ATTIĞI GOL MUHTEŞEMDİ"

Del Piero, genç oyuncunun attığı golü detaylı bir şekilde değerlendirerek, şu ifadeleri kullandı:

Attığı gol muhteşemdi. Özellikle ikinci direkten dönen şutlar benim her zaman sevdiğim vuruşlardır. Bu tür goller daha önce de atıldı ve birçok oyuncu bu tarz şutlarla sahne aldı, ancak Yıldız'ın attığı gol gerçekten çok estetikti. Topun çizdiği yörünge harikaydı.

"KAFASI HAVALARDA DEĞİL"

Del Piero, Kenan Yıldız'ın 10 numaranın sorumluluğunu büyük bir olgunlukla taşıdığını vurgulayarak, şu şekilde konuştu:

Yıldız sağlıklı bir çocuk, kafası havalarda değil. 10 numarayı giymenin getirdiği sorumluluğu çok konuşmadan omuzladı. Genç oyuncular hakkında sürekli olarak zamana ihtiyaç duydukları söyleniyor, ancak Yıldız bu formayı hak ettiğini fazlasıyla gösterdi.

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