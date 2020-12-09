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- Demba Ba, 4. hakeme tepki gösterdi
Demba Ba, 4. hakeme tepki gösterdi
PSG-Başakşehir maçında 4. hakemin Webo'ya ırkçı söyleminin ardından Demba Ba, hakeme tepki gösterdi.
- Haber Merkezi
- 09.12.2020 - 00:04
- Güncelleme : 09.12.2020 - 01:56
Pari Saint Gernmain-Başakşehir maçında 4. hakem, Başakşehirli yardımcı antrenör Pierre Webo'ya "negro" ifadesiyle ırkçı hakarette bulundu.
DEMBA BA TEPKİ GÖSTERDİ
Olay esnasında Başakşehirli futbolcu Demba Ba, "Asla 'bu beyaz adam' demezsin. 'Bu adam' dersin. Neden 'bu siyah adam' diyorsun?" şeklinde hakeme tepki gösterdi.
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