PSG-Başakşehir maçında 4. hakemin Webo'ya ırkçı söyleminin ardından Demba Ba, hakeme tepki gösterdi.

Pari Saint Gernmain-Başakşehir maçında 4. hakem, Başakşehirli yardımcı antrenör Pierre Webo'ya "negro" ifadesiyle ırkçı hakarette bulundu.

DEMBA BA TEPKİ GÖSTERDİ

Olay esnasında Başakşehirli futbolcu Demba Ba, "Asla 'bu beyaz adam' demezsin. 'Bu adam' dersin. Neden 'bu siyah adam' diyorsun?" şeklinde hakeme tepki gösterdi.

Demba Ba, 4. hakeme tepki gösterdi İZLE



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