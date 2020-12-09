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    Demba Ba, 4. hakeme tepki gösterdi

    Demba Ba, 4. hakeme tepki gösterdi

    PSG-Başakşehir maçında 4. hakemin Webo'ya ırkçı söyleminin ardından Demba Ba, hakeme tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 00:04
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 01:56
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