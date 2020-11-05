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    Demba Ba: Allah'ın bana verdiği güçle oldu

    Manchester United'a attığı golle alınan galibiyette önemli pay sahibi olan Demba Ba, "Böyle büyük maçları oynamayı seviyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 11:26
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    Demba Ba: Allah'ın bana verdiği güçle oldu

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, dün akşam sahasında İngiliz devi Manchester United'ı ağırladı.

    Demba Ba ve Visca'nın golleriyle rakibini 2-1 mağlup eden turuncu-lacivertli ekipte Senegalli golcü, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    Demba Ba: Allah ın bana verdiği güçle oldu #1

    "ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM"

    Ba, "Öncelikle Allah'a şükretmek istiyorum. Hala bunları yapabiliyor olmam, Allah'ın bana verdiği güçle oldu. İlk golde kendi başıma olduğumu gördüm, döndüm golü attım zaten. İkinci golde de egoistlik yapmak istemedim, Edin'in geldiğini gördüm. Topu ona bıraktım ve ikinci golü bulduk. Böyle büyük maçları oynamayı seviyorum." dedi.

    Demba Ba: Allah ın bana verdiği güçle oldu #2

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