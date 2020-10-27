Demba Ba'dan Fransız gazeteciye: Güvende olacaklar

Demba Ba, "İstanbul'da oynanacak Başakşehir-PSG maçı için endişeleniyorum" diyen Fransız gazeteciye Twitter'dan cevap verdi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, yarın sahasında Fransız ekibi PSG'yi konuk edecek.

Maç öncesi Türkiye ile Fransa arasında yaşanan siyasi gerilim nedeniyle endişelendiğini belirten Pierre Menes isimli bir Fransız gazeteciye Demba Ba'dan cevap geldi.

Senegalli golcü, böyle bir ortamda maçın İstanbul'da oynanmasının hiç gündeme getirilmediğini söyleyen Menes'e, "Parisliler İstanbul’da güvende olacak." yanıtını verdi.

"TV'Yİ KAPATIP DÜNYAYI GEZERSEN GÖRÜRSÜN"

Golcü futbolcu, "Endişelenme Pierro, güvende olacaklar. Ara sıra TV'yi kapatıp, bilmediğin insanların güzelliğini ve hoşgörüsünü görmek için dünyayı tek başına ziyaret etmek iyidir." dedi.

Hatırlanacağı gibi Demba Ba, 2014'te Chelsea ile PSG arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek finali maçında attığı golle, Fransız ekibini yarı finalden etmişti.