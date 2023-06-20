Devler Ligi'nde 1. eleme turu kuraları çekildi Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turunda çekilen kura sonucunda eşleşmeler belli oldu.

AA UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yeni sezonun 1. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kurayla belirlendi. İlk maçlar 11-12 Temmuz'da İlk maçların 11-12 Temmuz, rövanşların ise 18-19 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle: Hacken (İsveç) - The New Saints (Galler) Ballkani (Kosova) - Ludogorets (Bulgaristan) Shamrock Rovers (İrlanda) - Ön eleme turu kazananı Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya) Klaksvik (Faroe Adaları)﻿ - Ferencvaros (Macaristan) Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Valmiera (Letonya) Helsinki (Finlandiya) - Larne (Kuzey İrlanda) Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan) Rakow (Polonya) - Flora (Estonya) Slovan Bratislava (Slovakya) - Swift Hesper (Lüksemburg) Farul Constanta (Romanya) - Sheriff Tiraspol (Moldova) Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Haifa (İsrail) Urartu (Ermenistan) - Zrinjski (Bosna Hersek) Partizani (Arnavutluk) - BATE Borisov (Belarus) Astana (Kazakistan)﻿ - Dinamo Tiflis (Gürcistan)