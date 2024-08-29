Devler Ligi'nde torbalar belli oldu: 36 takım mücadele edecek UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda dün oynanan dört maçın ardından grup aşamasına yükselen 36 takım netleşti.

Haber Merkezi

Dün oynanan maçların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 36 takım belirlendi. 2024-2025 sezonunun kura çekimi ise bugün gerçekleştirilecek.

Karşılaşmalar sonucunda Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Slovan Bratislava ve Lille, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılma hakkı kazandı. Bu dört takım, rakiplerini mağlup ederek grup aşamasına adlarını yazdırdı.

ORGANİZASYON İLK KEZ LİG FORMATI ŞEKLİNDE DÜZENLENECEK

Şampiyonlar Ligi kura çekimi, Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da yapılacak. Bu sezon, organizasyon ilk kez lig formatında düzenlenecek. İlk maçlar 17-19 Eylül tarihlerinde başlayacak ve lig aşaması 29 Ocak 2025'te sona erecek.

Lig aşamasının ilk 8 sırasını tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıradaki takımlar ise play-off aşamasına katılacak. Play-off’ta 9-16. sıradaki takımlar ile 17-24. sıradaki takımlar karşı karşıya gelecek. Bu mücadelelerde galip gelen 8 takım son 16 turuna adını yazdıracak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına adını yazdıran 36 takım şöyle: