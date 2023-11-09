Devler Ligi'nde Türkler bir arada!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Real Madrid ile Portekiz temsilcisi Braga karşı karşıya geldi.
Santiago Barnabeu'da oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Real Madrid oldu.
Real Madrid'e taraftarının önünde galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Brahim Diaz, 58. dakikda Vinicius Junior, 61. dakikada Rodrygo kaydetti.
Arda ve Serdar oynamadı
Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i yedeklere yazdı ama oyuna almadı. Braga'da da Serdar Saatçı maça yedek kulübesinde başladı ama süre alamadı.
Sohbet ettiler
Bu arada Arda Güler, Serdar Saatçı ve Halil Umut Meler'in maç öncesi tünelde sohbet ettiği anlar kameralara yansıdı.
(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)
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