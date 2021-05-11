Drogba: Wembley her zaman iyi fikir

İngilizler, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’dan alınması için ısrarlarına devam ederken Didier Drogba da tartışmaya katıldı.

Şampiyonlar Ligi finalinin nerede oynanacağı tartışmaları sürüyor.

Koronavirüs nedeniyle finalin İstanbul’dan alınmasını söyleyen İngilizler, finalin Wembley’de oynanmasını istiyor.Karşılaşmanın nerede oynanacağı henüz netlik kazanmazken Galatasaray’ın ve Chelsea’nin eski golcüsü Drogba da konuya dahil oldu.

"WEMBLEY HER ZAMAN İYİ FİKİRDİR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski gollerine atıf yapılan bir gönderiyi alıntılayan Drogba, “Wembley her zaman iyi fikirdir” ifadesini kullandı.

Bu paylaşımın ardından İngiliz futbol severler Drogba’ya destek verip teşekkürlerini iletti.