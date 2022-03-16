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    Diego Simeone, Cristiano Ronaldo fobisini yendi

    Diego Simeone, Cristiano Ronaldo'ya karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki uzun süreli elenme serisine son verdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 14:48
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    Diego Simeone, Cristiano Ronaldo fobisini yendi

    İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in teknik direktörlüğünü yapan Diego Simeone, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kabusu Cristaino Ronaldo'yu sonunda devirdi.

    Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo ile 6. kez eşleşen Arjantinli teknik adam, önceki 5 eşleşmesinde de Portekizli oyuncuya elenmişti.

    ÖNCEKİ EŞLEŞMELER

    • 2013-14 Final
    • 2014-15 Çeyrek final
    • 2015-16 Final
    • 2016-17 Yarı final
    • 2018-19 Son 16 turu

    Diego Simeone, Cristiano Ronaldo fobisini yendi #1


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