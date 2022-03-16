Diego Simeone, Cristiano Ronaldo fobisini yendi

Diego Simeone, Cristiano Ronaldo'ya karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki uzun süreli elenme serisine son verdi.

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in teknik direktörlüğünü yapan Diego Simeone, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kabusu Cristaino Ronaldo'yu sonunda devirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo ile 6. kez eşleşen Arjantinli teknik adam, önceki 5 eşleşmesinde de Portekizli oyuncuya elenmişti.

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