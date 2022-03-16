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Diego Simeone, Cristiano Ronaldo fobisini yendi
Diego Simeone, Cristiano Ronaldo'ya karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki uzun süreli elenme serisine son verdi.
- Haber Merkezi
- 16.03.2022 - 14:48
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in teknik direktörlüğünü yapan Diego Simeone, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kabusu Cristaino Ronaldo'yu sonunda devirdi.
Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo ile 6. kez eşleşen Arjantinli teknik adam, önceki 5 eşleşmesinde de Portekizli oyuncuya elenmişti.
ÖNCEKİ EŞLEŞMELER
- 2013-14 Final
- 2014-15 Çeyrek final
- 2015-16 Final
- 2016-17 Yarı final
- 2018-19 Son 16 turu