Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Dinamo Kiev'le karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adam Ladeback olacak.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İlk 11'ler

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Verbic, Buyalskiy, Besedin

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, King, Rossi, Valencia