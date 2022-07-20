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    Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Dinamo Kiev'le karşılaşacak.
    • 20.07.2022 - 08:59
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    Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek.

    Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adam Ladeback olacak.

    Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

    Muhtemel 11'ler

    Dinamo Kiev: Georgiy Bushchan, Ilya Zabarnyi, Vladyslav Dubinchak, Oleksandr Karavaev, Sergiy Sydorchuk, Volodymyr Shepliev, Benjamin Verbic, Denys Garmash, Viktor Tsgankov, Vladyslav Supryaga

    Fenerbahçe: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo, Diego Rossi, Lincoln Henrique, Enner Valencia


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