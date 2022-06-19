Dinamo Kiev'in kalecisi Bushchan'dan Fenerbahçe yorumu

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'de kaleci Georgiy Bushchan, eşleşme ile ilgili etkilenmediğini belirtti.

Süper Lig'i 2. sırada bitiren temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan, Fenerbahçe ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları için konuştu.

"Fenerbahçe'den etkilenmedim"

Ukraynalı eldiven, kurada Fenerbahçe'nin çıkmasını, "Şunu söyleyebilirim; Fenerbahçe'nin çıkmasından etkilenmedim. Bu beklediğimiz bir şeydi. Her turda önemli rakipler var. Umarım, Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileri gideceğiz ve daha eğlenceli olacak" sözleriyle değerlendirdi.

İlk maçlar 19-20 Temmuz'da

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile ilk maçı Polonya'da oynayacak. Rövanş karşılaşması İstanbul'da olacak.