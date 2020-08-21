Djalma Campos: Beşiktaş büyük oyunculara sahip değil

Alanyaspor ile yollarını ayıran PAOK'un eski futbolcusu Djalma Campos, Yunan basınına Beşiktaş hakkında bilgi verdi.

Alanyaspor'un yollarını ayırdığı Djalma Campos, eski takımı PAOK'un temsilcimiz Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde Yunan basınına konuştu.

"ŞANSLAR EŞİT"

Şansların eşit olduğunu belirten Djalma, "İki takım da resmi maça çıkmadı ve şu anda çok iyi hazırlanmış değiller. PAOK'un tur atlama şansı var. Birkaç yıl önce farklı bir düşüncem olurdu çünkü iki takım arasında fark vardı ancak şu anda şanslar yüzde 50-50 diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"ARTIK BÜYÜK OYUNCULARI YOK"

Sergen Yalçın ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Campos, "Beşiktaş'ın teknik direktörünü tanıyorum, birlikte çalıştık. Takımının topa sahip olmasını ve hücum yapmayı seviyor. Sezon ortasında, zor zamanda Beşiktaş'ı aldı ve iyi bir duruma getirdi. Beşiktaş iyi durumda ancak artık büyük oyunculara sahip değil, finansal duruma önem veriyorlar." dedi.