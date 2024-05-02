Dortmund, Devler Ligi'nde PSG'yi mağlup etti UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmasında Borussia Dortmund, sahasında Paris Saint-Germain'i Niclas Füllkrug'un golüyle 1-0 yendi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund, evinde Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tek gol, 36. dakikada Niclas Füllkrug'dan geldi.

Füllkrug, önemli bir başarıya imza attı

Niclas Füllkrug, bu sezonki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Niclas Füllkrug, Borussia Dortmund formasıyla bir Şampiyonlar Ligi sezonunda üç gol atan ve üç asist yapan üçüncü oyuncu oldu. Bunu daha önce 2002-03 yılında Tomas Rosicky, 1996-97 yılında ise Stephane Chapuisat başarmıştı.

PSG'de zorunlu değişiklik

Paris Saint-Germain'de maçın ilk yarısı sona ermeden Lucas Hernandez sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Lucas Beraldo aldı.

Mbappe ve Hakimi direğe takıldı

Maçın 51. dakikasında beraberlik golü için yüklenen Paris Saint Germain, Mbappe'nin vuruşunda direğe takıldı. Fransız temsilcisinde aynı pozisyonu tamamlamak isteyen Hakimi'de direğe nişanladı. PSG önemli bir fırsattan yararlanamamış oldu.

PSG fırsatları değerlendiremedi

Ousmane Dembele, Kylian Mbappe ve Fabian Ruiz ile PSG, maç boyunca birçok net gol fırsatı yakalasa da, skoru değiştirecek golü bulamadı.

Sancho, driplingde sınırları zorladı

Jadon Sancho, son 8 yılda bir Şampiyonlar Ligi yarı final maçında 10'dan fazla başarılı dripling yapan ilk oyuncu oldu.

Tribünlerden tam kapasite destek

Karşılaşmayı Signal Iduna Park'ta 81 bin futbol sever tribünden izledi, büyük bir coşku ve destek ortamı yaşandı.

Rövanş heyecanı

İki takım arasındaki yarı finalin ikinci ayağı, 7 Mayıs Salı günü PSG'nin evi Parc des Princes'te oynanacak.

Bu zorlu rövanş maçında PSG, sahasında Dortmund karşısında turu geçmek için mücadele edecek.