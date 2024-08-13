Dusan Tadic: Fenerbahçe'nin askerleriyiz Fenerbahçeli Dusan Tadic, Lille maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransız ekibi Lille ile karşılan Fenerbahçe, rakibine 3-2 kaybederek tura veda etti.

Maç sonrası Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.

"ŞANSSIZ BİR PENALTI OLDU"

Dusan Tadic şanssız bir penaltı kararı olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"Bana göre ilk maça bakınca, son yediğimiz golü yememeliydik. Kendi taraftarlarımız önünde galip gelirsek tur atlayan biz olacaktık; berabere bitseydi ilk maç... Belirleyici anlar vardı. Şanssız bir penaltı oldu. Bu maçın pozitif ve negatif tarafları var. Negatif tarafları düzeltip yola devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi büyük bir prestij olacak. Avrupa Ligi de çok önemli, orada da güçlü takımlar var. En sonuna kadar orada ilerlemek isteyeceğiz."

"FENERBAHÇE'NİN ASKERLERİYİZ"

Sözlerine devam eden yıldız isim şu ifadeleri kullandı: