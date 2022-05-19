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    Eintracht Frankfurt'un zaferi Fenerbahçe'ye yaramadı

    Eintracht Frankfurt'un zaferi Fenerbahçe'ye yaramadı

    UEFA Avrupa Ligi'ni Eintracht Frankfurt'un kazanması Fenerbahçe'nin işine gelmedi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nde fazladan bir tur daha oynayacak.
    • 19.05.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 09:43
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    UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç temsilcisi Rangers ile karşı karşıya geldi.

    İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi. Penaltılarda mutlu sona ulaşan taraf ise 5-4'lük skorla Eintracht Frankfurt oldu. Alman ekibi kupayı kazanırken önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkını da elde etmiş oldu.

    Bu sonuç Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde bir tur daha fazla oynamasına neden oldu.

    Eintracht Frankfurt un zaferi Fenerbahçe ye yaramadı #1

    Rangers, Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri arasındaydı

    Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne ön elemeden katılmaya bir adım daha yaklaşırken İskoçya'da ligi ikinci sırada bitiren Rangers, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alıyordu.

    Eğer kupayı İskoç temsilcisi kazansaydı Rangers direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak, Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'nde üç yerine iki ön eleme oynayacaktı. Böylece sarı-lacivertliler ilk maçına Temmuz'da değil Ağustos'ta çıkacaktı.

    Eintracht Frankfurt un zaferi Fenerbahçe ye yaramadı #2

    Fenerbahçe 3 ön eleme oynayacak

    Ancak UEFA Avrupa Ligi'ni Eintracht Frankfurt'un kazanmasıyla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön elemesinde üç maç yapacak. Sarı lacivertliler üç rakibini geçerse Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanacak.


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