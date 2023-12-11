Elias Jelert: Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığını duymadım Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Danimarka temsilcisi Kopenhag’da forma giyen oyuncular Elias Jelert ve Mohamed Elyounoussi, sahalarında oynayacak olmalarının kendilerine avantaj sağlayacağını belirtti.

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DHA

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda 12 Aralık'ta TSİ 23.00’te Parken Stadı’nda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

Kopenhag formasını giyen Danimarkalı sağ bek Elias Jelert ve forvet Mohamed Elyounoussi, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray çok iyi bir takım"

Çok önemli bir maça çıkacaklarını aktaran 20 yaşındaki futbolcu Jelert, şunları dedi:

Yarın oynayacağımız karşılaşma çok önemli. Umarım 3 puanı alan taraf biz olacağız. Galatasaray çok iyi bir takım. Bizim buradaki şansımız daha çok. Rakibimizde tüm hücum oyuncularının hepsi çok iyi.

"Daha önce UEFA Kupası'nı kazandıklarını duymadım"

Mücadelenin oynanacağı Parken Stadı’nda Galatasaray’ın 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazandığı hatırlatılan Jelert, şu şekilde konuştu:

O zaman daha doğmamıştım. Daha önce UEFA Kupası'nı kazandıklarını duymadım. Henüz yeni duydum.

"Galatasaray ve tarihine büyük saygı duyuyoruz"

Kopenhag’ın 29 yaşındaki hücum oyuncusu Mohamed Elyounoussi de, mücadelede baskı kuran taraf olmak istediklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

İki takım için de önemli bir maç olacak. Bir sonraki aşamaya yükselmek bizim için önemli bir fırsat. Kendi evimizde oynayacağız. Taraftarlarımız da bizimle olacak. Galatasaray ve tarihine büyük saygı duyuyoruz. Rakibimiz çok iyi bir ekip ve bireysel olarak kaliteli oyuncuları var. Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Avrupa maçlarında iç sahada iyi bir serimiz var. Geçmişte neler olduğunu düşünmüyoruz. Önemli olan yarınki maç ve gruptan çıkmak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)