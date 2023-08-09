Elsnik: Galatasaray'ı elememiz mümkün Olimpija Ljubljana kaptanı Tomas Elsnik, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Olimpija Ljubjana kaptanı Tomas Elsnik, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Elsnik Galatasaray'a karşı yaptıkları hataların sonucunu yaşadıklarını belirterek, "Sonuçtan memnun değiliz ama oyunun bazı bölümlerinde onlarla rekabet edebileceğimizi gösterdik. Hatta bazı anlarda onlardan daha iyi oynadığımız bölümler oldu. Hakem ilk yarıda avantajı verseydi daha farklı olabilirdi. Maç yüzde 50-50 giderken gol verilseydi herşey farklı olabilirdi. Golleri kendi hatalarımızdan dolayı yedik, bu seviye bu hataları kaldırmaz." açıklamasını yaptı.

"Futbolda her şey mümkün"