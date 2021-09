Erik ten Hag: Beşiktaş zayıf takım ama burası Şampiyonlar Ligi

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag ve tecrübeli Daley Blind, Beşiktaş maçı öncesi konuştu. Ten Hag'ın siyah-beyazlılardan "Zayıf takım" şeklinde bahsetmesi tepki çekti.

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag ve takımın önemli isimlerinden Daley Blind, Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ OYNAYABİLİYOR"

Karşılaşmayı değerlendiren Erik ten Hag, "Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım ama Şampiyonlar Ligi maçları kolay değil. Çok sakatları var ama kendilerine güveniyorlar. Biz de kendimize güveniyoruz tabii. Evet, yoğun fikstürden ötürü maçlara daha farklı hazırlıklar oluyor. Daha farklı bir ayarlama gerekiyor. Tüm hepimiz antrenmanları fiktüre göre ağırlıyoruz. Her maça da yüzde 100 hazırlanıyoruz ve elimizden geleni yaparak hazırlanıyoruz. Maçlara hazırlık dönemi ve büyük maçlar yaparak aslında bir sonraki maça hazırlanıyoruz. Takımı da ancak bu şekilde hazırlayabiliyoruz. Sezon başında aşırı formda olmayı bekleyemezsiniz. Her maçı iyi geçirmeyi düşünürsünüz. Şu an daha iyi olacağımıza dair kendimize güveniyoruz. Rakipler kendi evlerinde daha açık oynuyor. Biz de daha fazla fırsat buluyoruz. Bizim sahamızda ise rakipler daha çok bekliyor. Ambiyans da olunca kazanmak için aşırı hırslı oluyoruz ama artık kendi sahamızda da iyi sonuçlar almalıyız." dedi.

"DEĞİŞİM VAR"

Ligde 30 gol atıp 1 gol yemeleri hakkında gelen soruyu cevaplayan Erik ten Hag; "Kazanmak için takım kuruyoruz. İlk 11'imi de bunun için seçiyorum. 4-5 hafta önce kupa maçı vardı ve bizi çok eleştirmişlerdi. Şimdi bizi Şampiyonlar Ligi finaline layık görüyorlar. Çok büyük değişim var. Herkes bir şeyler söylüyor ama biraz daha gerçekçi olmalıyız. Bence bu sözler gerçekçi değil. Bu sözler garip değil ama her iki tarafa doğru gidebilecek sözler bunlar..." açıklamasını yaptı.

"BATSHUAYI'DEN ÇEKİNİYORUZ"

Erik ten Hag, Beşiktaş'la ilgili olarak "Beşiktaş'ın çok iyi futbolcuları var. Teknik olarak harika futbolculara sahipler. Çok iyi futbol oynayabiliyorlar. Beşiktaş'ta çekindiğim tek futbolcu var. O da Batshuayi. o da sahada olacak." şeklinde konuştu.

BLIND: "BEŞİKTAŞ'I KÜÇÜMSEMİYORUZ"

Daley Blind ise "Takım olarak iyi durumdayız. Her maça ayrı hazırlanıyoruz. Birbirimizi daha çok güçlendiriyoruz. Biz iyi oynarsak, Beşiktaş'ın bizi yenmesi zor olur. Fikstür çok yoğun tabii ki. Haftada birkaç maç oynamak hoşuma gidiyor. Daha fazla maç yapabilmek keyifli. Hafta içi maç yapmayı, tüm hafta antrenman yapmaya yeğlerim. Şu ana kadar maçlarda ve antrenmanlarda hiç panik yapmadık. Çok antrenman yapamıyoruz ama iyi bir yolda ilerliyoruz. İç sahada ve deplasmanda aynı şekilde oynamalıyız. Neden dışarıda daha iyi, içeride o kadar iyi olmadığımızı bilemiyorum. Ben şaşkın değilim Berghuis'in performansından ötürü. İlk 11'de ve çok sakin oynuyor. Oyunun her iki yönünde de iyi. Böyle devam etmesi bizim için daha iyi olacak. Genç oyuncularla çok konuşuyor, sohbet ediyorum. Her sezon yeni oyuncular geliyor. Onlara yardım ediyorum. Onlara rol model olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli isim Daley Blind ayrıca, "Beşiktaş'ın çok oyuncusu var. Çok sakatları olup olmadığına bakmıyoruz ve Beşiktaş'ı da küçümsemiyoruz." açıklamasını yaptı.