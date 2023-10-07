Erik ten Hag: Galatasaray maçını rahatça kazanabilirdik Manchester United'ın Hollandalı çalıştırıcısı Erik ten Hag, Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 kaybedilen Galatasaray maçıyla ilgili "Rahatça kazanabileceğimiz bir maç yenilgiyle sonuçlandı" dedi.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray, Old Trafford'da İngiliz devi Manchester United'ı 3-2'lik skorla devirmeyi başarmıştı.

Manchester United'ın gollerini 17 ve 67'de Hojlund attı. Galatasaray'ın gollerini ise 23'te Zaha, 71'de Kerem Aktürkoğlu ve 81'de Mauro Icardi kaydetmişti.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, kaybedilen 3 puan hakkında açıklamalarda bulundu.

"Rahatça kazanabileceğimiz bir maç yenilgiyle sonuçlandı"

Premier Lig'de Brentford ile oynayacakları maç öncesi konuşan Holllandalı teknik adam, şu sözleri sarf etti: