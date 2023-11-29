Erik ten Hag: Suçlanacak kişi benim Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin beşinci haftasında A grubunda Manchester United, Galatasaray deplasmanından 3-3'lük skorla ayrıldı.



Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray maçı sonrası açıklama yaptı.

"3 puanı alan taraf olmalıydık"

Erik ten Hag yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kazanıyorduk ve ardından 2 puanı bıraktık. Burada 3 puanı alan taraf olmalıydık, bu çok açık. Diğer maçlarda da bu şekilde puanlar kaybettik. Oynadığımız futboldan memnunum ama savunma için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. 3-1 öne geçiyoruz ve bir anda ucuz hatalar yapıyoruz."

"Sorumlu ve suçlanacak kişi her zaman benim"

Erik ten Hag, "Her golün kendi öyküsü vardır. İster geçiş hücumundan gol olsun ister frikikten olan ikinci gol olsun... Böyle goller yememeliyiz." ifadelerini kullandı.

Erik ten Hag ayrıca şöyle dedi:

"Sorumlu ve suçlanacak kişi her zaman benim. Her şeyden ben sorumluyum. Bir projemiz var. Sürekli doğru yöne adımlar atıyor, gelişiyoruz. Umudumuz var. Uzun vadede başarılı olacağımızı biliyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorsanız bu tür maçları kazanmanız gerekiyor."

"Takım istediğim gibi oynadı"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, "Takım olarak güzel oynadık. Birlikte kazanıp birlikte kaybediyoruz. Bu maçta berabere kaldık. Kesinlikle bir gelişim var. Takım istediğim gibi oynadı. İstediğim gibi oynadığı bölümde de keyif aldım. Oyuncularım sonuna kadar ellerinden geleni yaptı" diye konuştu.

Frikikten 2 gol atan Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech’in başarılı bir oyuncu olduğunu belirten Erik ten Hag şunları söyledi:

"Burada puanlar önemli. Hakim Ziyech’in ekstra yetenekleri var. Takım olarak öğrenmemiz gerekiyor ve yaptığımız hataları düzeltmemiz gerekiyor. Beni mutlu eden takımın gelişiyor olması ve daha iyiye gitmesi. Daha iyi olmak için elimizden geleni yapacağız. İyi bir futbol oynadık. Bir gelişim var. Kazanamadık ama gelişerek devam ediyoruz"

"Altay’ın sabırlı olması gerekiyor"

Takımdaki 3 kalecisinden de memnun olduğunu ifade eden Hollandalı çalıştırıcı, "Kaleci ekibimden memnunum. Altay yavaş yavaş alışıyor. Kendini geliştirmeye devam ederse oynama fırsatı bulacaktır. Gelişim sürecinde. Sabırlı olması gerekiyor. Umuyoruz ki ilerleyen dönemde de onu tercih edeceğiz" açıklamasında bulundu.