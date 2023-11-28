Erik Ten Hag'dan Galatasaray sözleri: Atmosferden etkilenmeyiz Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Galatasaray karşısında kendilerine güvendiklerini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak Manchester United'da teknik direktör Ten Hag, basın toplantısında soruları yanıtladı.

"İlk maça göre geliştik"

Galatasaray'a 3-2 kaybettikleri ilk maça göre takımda büyük farklar olduğunu belirten Ten Hag şöyle konuştu:

İlk maça göre daha geliştiğimizi düşünüyorum. Ne yapabileceğimizi biliyoruz ve kendimize güveniyoruz. Atmosferle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. Sahada kendinden emin bir takım olacak.

"Zor bir ortamda maç olacak"

Gruptan çıkamama senaryoları üzerine düşünmediğini kaydeden Hollandalı teknik adam, "Öncelikle iyi bir performans sergilemek ve kazanmak zorundayız. Tıpkı Everton'u yendiğimiz gibi... Zor bir ortamda zor bir maç. Eğer onları yenebilirseniz bu size güven verebilir. Sakin kalmalı ve fazla duygusallaşmamalısınız. Bunu kendi oyunumuz haline getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ten Hag, Rasmus Hojlund ve Antony'nin bu maçta oynayabilecek durumda olduklarını da sözlerine ekledi.