Erling Haaland 98 takımı geçti

Şampiyonlar Ligi'nde iki gol atan Erling Haaland, gol ortalamasında 98 takımı geride bıraktı.

Manchester City'nin Kopenhag'ı 5-0 yendiği maçta golleri Erling Haaland, (2); Khotcholava (k.k), Riyad Mahrez (Penaltı) ve Alvarez attı.

Grupta 3'te 3 yapan City, 9 puanla liderliğini sürdürdü.

Manchester City formasıyla rekorlar kıran Erling Haaland, istatistiklerini Şampiyonlar Ligi'nde de geliştirdi. Norveçli, 22 Şampiyonlar Ligi maçında 28. golünü kaydetti.

98 takımı geride bıraktı

22 yaşındaki golcü oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 1.27 gol ortalaması tutturdu. Bu istatistiğiyle de Haaland, 98 takımı geride bıraktı.

Erling Haaland, Avrupa'nın beş büyük liginde ise toplam gol sayısını 19'a ulaştıran ilk oyuncu oldu. Erling Haaland'ı 12 golle Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski takip ediyor.