Erling Moe: Umarım Icardi yarın gününde olmaz Molde Teknik Direktörü Erling Moe, İlk maçtaki oyun iştahlarını yarın ki maçta da sahaya yansıtmak istediklerini söyleyerek, "Umarım Icardi yarın gününde olmaz" dedi.

İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş müsabakasında Molde, Galatasaray ile karşılaşacak.

Bu maç öncesi son antrenmanını Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapacak olan Norveç temsilcisinin Teknik Direktörü Erling Moe ve bir dönem Galatasaray forması da giyen Martin Linnes, idman öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Umarım Icardi yarın gününde olmaz"

Tecrübeli bir takıma karşı oynayacaklarının farkında olduklarını dile getiren Erling Moe, şu şekilde konuştu:

İlk maçta gösterdiğimiz oyun iştahımızı yine sahaya yansıtmak istiyoruz. İki takımında ofansif oynayacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Seyir zevki yüksek bir müsabaka izleyeceğiz. Martin de bize burada nasıl bir atmosfer ile karşılaşacağımızı tecrübeleri ile aktardı. Zor gol yiyen bir takım olmak için çalışıyoruz. Umarım Icardi yarın gününde olmaz. Kendisine özel bir önlemimiz olmayacak. Planlarımızı uygulayabilirsek istediğimiz sonucu elde edebileceğiz.

"Galatasaray’a karşı planlı bir şekilde sahaya çıkacağız"

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda yer almak istediklerini söyleyen Erling Moe, şunları dedi:

Gruplara kalmamız durumunda tatmin olmuş hissedeceğiz. Sakiniz, sahada da bu şekilde kalabilmek istiyoruz. Maçı lehimize çevirmek adına planlarımız var. Galatasaray’a karşı planlı bir şekilde sahaya çıkacağız.

"Linnes ilk maçta sakattı ve oynayamamıştı"

Eski takımına karşı oynayacak olan Martin Linnes hakkında da konuşan Moe, şu açıklamalarda bulundu:

Linnes ilk maçta sakattı ve oynayamamıştı. Bu maç öncesi son antrenmanımızda kendisini deneyeceğiz. Hazır olması durumunda kendisini oynatmayı planlıyoruz.

"Avrupa’da yer almak istiyoruz"

Avrupa kupaları ve Norveç Ligi’nin kendileri için aynı öneme sahip olduğunu dile getiren teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

Bana kalırsa ikisi de aynı öneme sahip. Hem Avrupa’da devam etmek istiyoruz. Hem de kendi ligimizi de yukarı sıralarda bitirip seneye de Avrupa’da yer almak istiyoruz.

"Galatasaray ile eşleştiğimizde çok şaşırmıştım"

Galatasaray’a karşı sahaya çıkacak olmasının kendisi için özel olduğunu vurgulayan Martin Linnes, şu ifadeleri kullandı: