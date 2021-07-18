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Şampiyonlar Ligi Haberleri

Fatih Terim'in PSV maçı muhtemel 11'i

Fatih Terim'in PSV maçı muhtemel 11'i

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Fatih Terim'in kafasındaki 11 de şekillenmeye başladı.