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    Fatih Terim'in PSV maçı muhtemel 11'i

    Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Fatih Terim'in kafasındaki 11 de şekillenmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2021 - 13:29
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    Fatih Terim'in PSV maçı muhtemel 11'i

    Galatasaray'da geciken transferler sonrası teknik direktör Fatih Terim, PSV maçının ilk 11'ini mevcut kadro üzerinden tasarlamaya başladı.

    Deneyimli hocanın, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak kritik maçta yeni transferler Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'e görev vermesi bekleniyor. Öte yandan Terim'in, Feghouli'yi de 8 numara rolünde oynatması bekleniyor.

    Fatih Terim'in PSV mücadelesinde savunmanın sağında Alpaslan Öztürk, solunda Ömer Bayram'a görev vermesi bekleniyor.

    Fatih Terim in PSV maçı muhtemel 11 i #1

    FEGHOULI 8 NUMARADA

    Gedson Fernandes'in yerine de takım içinden çözüm bulundu ve Sofiane Feghouli 8 numara rolüne soyundu.

    Terim, hazırlık maçlarında kaptanlık pazubandıyla motive ettiği Feghouli'den orta sahanın merkezinde faydalanacak.

    Terim'in ilk 11'i: Muslera, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Emre Kılınç, Babel, Mohamed

    Fatih Terim in PSV maçı muhtemel 11 i #2

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