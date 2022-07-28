Dinamo Kiev maçında golün ardından Fenerbahçe taraftarının Vladimir Putin tezahüratı dünya basınında olay oldu.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırladı.

Ukrayna ekibi, uzatmalarda attığı golle mücadeleyi 2-1 kazanarak bir üst tura çıktı. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi hasreti tam 14 yıla çıktı.

Ancak mücadeleye skordan çok bambaşka bir olay damga vurdu. Fenerbahçe taraftarı, Kiev'in golünün ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tezahüratı yaptı.

Fenerbahçe taraftarının 'Vladimir Putin' tezahüratı dünya basınında İZLE



"Utanç verici"

Skandal olay dünya basınında da yankı uyandırdı. Britanya tabloiti Daily Star, olayı ''utanç verici'' olarak nitelendirdi. Daily Star, sosyal medyada bazı kullanıcıların, Fenerbahçe'nin UEFA müsabakalarından men edilmesi için çağrı yaptığını belirtti.

Fransız spor kanalı CNEWS ise taraftarın tezahüratını ''sürreal'' olarak nitelendirdi. Sırp haber portalı Republika da olayı ''İstanbul'da skandal'' başlığıyla gördü.

Ukrayna'nın Kyiv Independent gazetesinden gazeteci Oleksiy Sorokin, ''Fenerbahçe hem saha içinde hem de saha dışında kaybeden oldu.'' değerlendirmesinde bulundu.

Twitter'da Fenerbahçe tribünlerinin Putin tezahüratı yaptığı görüntüler milyonlarca kişi tarafından izlendi; on binlerce kişi Rus liderin adını bağıran taraftarlara tepki gösterdi.

"Rezalet"

Bunun dışında bazı yabancı basın organları da olayı manşetlerine taşıdı, işte onlardan bazıları:

RusFutbol: "Fenerbahçe taraftarları, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan maçta Vladimir Putin'in adını haykırdı."

RIA: "La-la-la-la-la, Vladimir Putin!” Rusya Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe taraftarları"

Novosti Spor: "Fenerbahçe taraftarları Dinamo Kiev maçında Putin'in adını haykırdı. Dinamo Kiev maçında Putin’e tezahürat yaptı."

Polonya’dan Sport: "Dinamo Kiev golü attı. Fenerbahçe taraftarı çıldırdı. Putin için tezahürat yaptılar."

Desporto Ao Minuto: "Rezalet! Dinamo Kiev golü attı. Fenerbahçeliler Putin diye haykırdı."