Fenerbahçe'nin Devler Ligi hasreti 16 yıla çıktı Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransız ekibi Lille'e elendi. Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi grup aşamasından yoluna devam edecek. Bu sonuçla Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi'nde gruplara kalma hasreti 16 seneye yükseldi.

Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, ikinci maçın 90 dakikasını 1-0 önde kapattı.

Bu sonuçla uzatmalara giden mücadelenin 118. dakikasında Lille penaltıdan eşitliği sağladı.

FENERBAHÇE, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK

Kalan bölümde başka gol olmazken Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Sarı-lacivertliler Avrupa kupalarında yoluna Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

HASRET 16 SENEYE ÇIKTI

Alınan bu sonucun ardından ise Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi hasreti 16 seneye yükseldi.

Son olarak 2008-2009 sezonunda İspanyol çalıştırıcı Luis Aragones'le birlikte Devler Ligi'nde G Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, sonuncu olmuştu.

Arsenal, Dinamo Kiev ve Porto ile mücadele eden Fenerbahçe, aldığı iki puanla büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.