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    Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev'i yakından tanıyalım

    Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev'i yakından tanıyalım

    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gidiş yolundaki ilk rakibi Dinamo Kiev oldu. Kralspor olarak Ukrayna temsilcisini mercek altına aldık.
    • 15.06.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 13:51
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    Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev oldu.

    İlk maç 19-20 Temmuz'da, Dinamo Kiev ev sahipliğinde oynanacak. Rövanş maçı ise 26-27 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'da ligler yarıda bırakılmış ve son puan tablosu tescil edilmişti.

    Ligi 2. sırada sürdüren Dinamo Kiev de bu şekilde Şampiyonlar Ligi biletini almış oldu.

    Fenerbahçe nin rakibi Dinamo Kiev i yakından tanıyalım #1

    Ukraynalı futbolcularla mücadele edecekler

    Savaş nedeniyle takımdan ayrılan birçok futbolcunun olduğu Dinamo Kiev'de  Mircea Lucescu, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen görevini sürdürüyor. Rakibimiz, çoğunlukta Ukraynalı futbolculardan kurulu bir kadro ile mücadele edecek.

    Kiev'in kadrosunda kaleci Bushchan'ın yanı sıra Shaparenko, Tsygankov ve Sydorchuk gibi bilinen isimler yer alıyor.

    Fenerbahçe nin rakibi Dinamo Kiev i yakından tanıyalım #2

    Kadro değeri 97 milyon euro

    Öte yandan Dinamo Kiev, güncel olarak 97 milyon euroluk bir kadro değerine sahip. Normal şartlarda maçlarını Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda oynayan Ukrayna temsilcisi, savaş nedeniyle Polonya'da mücadele edecek.

    Fenerbahçe nin rakibi Dinamo Kiev i yakından tanıyalım #3


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