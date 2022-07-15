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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı için UEFA'ya gönderdiği listede transfer görüşmelerini sürdüren Kim Min Jae ile Gustavo, Tisserand, Meyer, Samatta, Caulker, Lemos, Nazım ve Tiago Çukur yer almadı.