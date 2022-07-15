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    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

    Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı için UEFA'ya gönderdiği listede transfer görüşmelerini sürdüren Kim Min Jae ile Gustavo, Tisserand, Meyer, Samatta, Caulker, Lemos, Nazım ve Tiago Çukur yer almadı.
    • 15.07.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 11:10
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    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

    İlk maçını 20 Temmuz'da oynayacak olan sarı-lacivertliler, maç kadrosunu UEFA'ya gönderdi.

    9 isim yok

    Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı için UEFA'ya gönderdiği listede transfer görüşmelerini sürdüren Kim Min Jae ile Gustavo, Tisserand, Meyer, Samatta, Caulker, Lemos, Nazım ve Tiago Çukur yer almadı.

    Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı #1

    Fenerbahçe'nin 25 kişilik kadrosu

    1. Altay Bayındır
    2. Ertuğrul Çetin
    3. Serdar Aziz
    4. Filip Novak
    5. Attila Szalai
    6. Willian Souza Arao Da Silva
    7. Ferdi Kadıoğlu
    8. Mert Hakan Yandaş
    9. Diego Rossi
    10. Enner Valencia
    11. Dimitris Pelkas
    12. Joshua King
    13. İrfan Can Kahveci
    14. Oliveira Dos Santos Lincoln Henrique
    15. Bruma
    16. Arda Güler
    17. Miha Zajc
    18. Miguel Crespo Da Silva
    19. Burak Kapacak
    20. İsmail Yüksek
    21. Emre Mor
    22. Mergim Berisha
    23. Serdar Dursun
    24. Bright Osayi-Samuel
    25. Muhammed Gümüşkaya

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