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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı için UEFA'ya gönderdiği listede transfer görüşmelerini sürdüren Kim Min Jae ile Gustavo, Tisserand, Meyer, Samatta, Caulker, Lemos, Nazım ve Tiago Çukur yer almadı.
- 15.07.2022 - 10:52
- Güncelleme : 15.07.2022 - 11:10
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
İlk maçını 20 Temmuz'da oynayacak olan sarı-lacivertliler, maç kadrosunu UEFA'ya gönderdi.
9 isim yok
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı için UEFA'ya gönderdiği listede transfer görüşmelerini sürdüren Kim Min Jae ile Gustavo, Tisserand, Meyer, Samatta, Caulker, Lemos, Nazım ve Tiago Çukur yer almadı.
Fenerbahçe'nin 25 kişilik kadrosu
- Altay Bayındır
- Ertuğrul Çetin
- Serdar Aziz
- Filip Novak
- Attila Szalai
- Willian Souza Arao Da Silva
- Ferdi Kadıoğlu
- Mert Hakan Yandaş
- Diego Rossi
- Enner Valencia
- Dimitris Pelkas
- Joshua King
- İrfan Can Kahveci
- Oliveira Dos Santos Lincoln Henrique
- Bruma
- Arda Güler
- Miha Zajc
- Miguel Crespo Da Silva
- Burak Kapacak
- İsmail Yüksek
- Emre Mor
- Mergim Berisha
- Serdar Dursun
- Bright Osayi-Samuel
- Muhammed Gümüşkaya