- Haberler
- Şampiyonlar Ligi Haberleri
- Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi
UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcimiz, Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev oldu.
- 15.06.2022 - 13:17
- Güncelleme : 15.06.2022 - 13:56
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu, Şampiyonlar Ligi için İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
Rakip Dinamo Kiev
Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren ve çekilişe "lig yolu"ndan giren Fenerbahçe, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.