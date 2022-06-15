Petrol
119.83
-1.11%
Euro
18.1272
0.66%
Dolar
17.2859
0.12%
Altın
1.014
1.07%
Borsa
251
0.04%
Bitcoin
359.081
-7.36%
BTXN Coin
8.93
1.13%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C
    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi

    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcimiz, Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev oldu.
    • 15.06.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 13:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi yapıldı.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu, Şampiyonlar Ligi için İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

    Rakip Dinamo Kiev

    Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren ve çekilişe "lig yolu"ndan giren Fenerbahçe, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ile eşleşti.

    Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

    Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi #1

    Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev'i yakından tanıyalım - HABERİ

    Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi #2


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Android 13 temmuz sonunda kullanıma sunulacak: İşte yenilikler
    Teknoloji

    Android 13 temmuz sonunda kullanıma sunulacak: İşte yenilikler

    Almanya'da fiyat artışları devam ediyor
    Dünya

    Almanya'da fiyat artışları devam ediyor

    Görüş Bildir