Fenerbahçe'nin 3. turdaki muhtemel rakibi Sturm Graz

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda Dinamo Kiev'i elemesi halinde Sturm Graz ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 'nin üst turdaki muhtemel rakibi belli oldu.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. İlk maç 2-3 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe elenirse ne olacak?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Sırp ekibi Partizan ya da Çekya temsilcisi Slovacko ile eşleşecek. Bu eşleşme de bugün kura çekiminin ardından belli olacak.

Elenirse Avrupa Ligi'nden devam edecek

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenmesi halinde, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak.