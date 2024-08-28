Fernando Muslera, kırmızı kart gördü! İşte nedeni...

Haber Merkezi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında Young Boys'a evinde 1-0 yenildi.
İlk maçı da deplasmanda 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar Devler Ligi'ne veda etti.
Karşılaşmanın 87. dakikasında konuk ekip, Alan Virginius'un attığı golle öne geçti.
MUSLERA KIRMIZI GÖRDÜ
Virginius, gol sevincine koşarken Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın çelme taktığı gerekçesiyle Norveçli hakem Espen Eskas kırmızı kartına başvurdu.
KEREM ÇIKTI GÜNAY GİRDİ
88. dakikada Muslera, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmaya 10 kişi devam eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Günay Güvenç oyuna girerek kaleye geçti.
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