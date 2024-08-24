Fernando Muslera, Young Boys maçında kalede olacak

Haber Merkezi
Galatasaray'ın Young Boys maçında sakatlanan Fernando Muslera'dan Galatasaray'a iyi haber geldi.
Young Boys maçında sakatlık geçiren ve yerini Günay'a bırakan Fernando Muslera, stadyumdan sekerek ayrılmıştı.
KALEDE OLACAK
Uruguaylı eldivenin durumunun iyi olduğu bildirildi. Muslera'nın salı günü oynanacak mücadelede, kalede görev alması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı takım, İsviçre'de oynadığı ilk maçtan 3-2'lik skorla mağlup ayrılırken Muslera'nın performansı da sosyal medyada gündem olmuştu.
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